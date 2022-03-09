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Обстрел Северодонецка: 10 погибших и 10 пострадавших за вчерашний день

09 марта 2022, 08:55

Обстрел Северодонецка: 10 погибших и 10 пострадавших за вчерашний день

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 10 – ранены в результате вчерашнего обстрела Северодонецка российскими силами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, за вчера, 8 марта, российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресу:

  • ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42),
  • ул. Б. Лещины, магазин «Стройка» и АЗС «Параллель»,
  • пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший),
  • ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службой, найдены двое погибших),
  • ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина),
  • пр. Химиков, 20 (найден погибший),
  • ул. Донецкая 46 а (пострадавший),
  • ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших),
  • пр. Центральный, 40 (два пострадавших),
  • пр. Химиков, 34 (найдено погибшего),
  • ул. Менделеева, 43 (найдено погибшего),
  • пр. Гвардейский, 63 а (найдено погибшего).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27).

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