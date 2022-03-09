Обстрел Северодонецка: 10 погибших и 10 пострадавших за вчерашний день

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 10 – ранены в результате вчерашнего обстрела Северодонецка российскими силами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его информации, за вчера, 8 марта, российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресу:

ул. Курчатова, 17 а (детский сад №42),

ул. Б. Лещины, магазин «Стройка» и АЗС «Параллель»,

пр. Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр. Космонавтов и пр. Гвардейский (найден погибший),

ул. Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службой, найдены двое погибших),

ул. 8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина),

пр. Химиков, 20 (найден погибший),

ул. Донецкая 46 а (пострадавший),

ул. Донецкая, 28 а (три пострадавших),

пр. Центральный, 40 (два пострадавших),

пр. Химиков, 34 (найдено погибшего),

ул. Менделеева, 43 (найдено погибшего),

пр. Гвардейский, 63 а (найдено погибшего).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул. Менделеева, 27).