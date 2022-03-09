В «Укрэнерго» сообщили о полном обесточивании Чернобыльской АЭС

В результате действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



В Энергоатом уточнили, что сейчас в хранилище отработанного ядерного топлива – 1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения.



«Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы. Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения», - говорится в сообщении.



Также не работает система пожаротушения. Из-за продолжающихся боевых действий проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания пока невозможно.



Кроме этого, обесточен город Славутич.



Ранее сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.