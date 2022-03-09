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США не поддерживают идею Польши передать истребители Украине

09 марта 2022, 23:00

США не поддерживают идею Польши передать истребители Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею передачи Украине польский МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции. Об этом заявил в среду представитель Минобороны США Джон Кирби, передает «Интерфакс-Украина».

«Глава Пентагона заявил, что на данном этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине», — сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кирби отметил, что Пентагон пришел к выводу, что передача самолетов МиГ-29 Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же — может привести к эскалации с Россией. Он добавил, что поставка Киеву других вооружений, по мнению Вашингтона, гораздо более эффективна, чем передача истребителей.

Представитель Пентагона подчеркнул, что каждая страна имеет право сама решать, какие вооружения передавать Украине. «Однако мы не хотим, чтобы эти самолеты были под нашим контролем», — добавил Кирби, комментируя идею, согласно которой США должны были взять на себя доставку польских самолетов в Украину.

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