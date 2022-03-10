Украинская армия удерживает силы противника в трех районах, продолжает защищать Киев, Харьков, Ахтырку и Мариуполь. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
«Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя», — говорится в утренней сводке.
Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Беларусью.
В Северской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения армии РФ в направлении Киева.
В Генштабе подчеркнули, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.
На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях Кривого Рога, Николаева, Вознесенска и Нововоронцовки Херсонской области.
Отмечется, что в других направлениях группировки войск «проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны».
«Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушных атак противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника», — сказано в сообщении.
В Генштабе констатировали, что противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован.
Как утверждается, значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.