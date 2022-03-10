Украинская армия удерживает силы противника в трех районах, продолжает защищать Киев, Харьков, Ахтырку и Мариуполь. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя», — говорится в утренней сводке.



Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Беларусью.



В Северской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения армии РФ в направлении Киева.



В Генштабе подчеркнули, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.



На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях Кривого Рога, Николаева, Вознесенска и Нововоронцовки Херсонской области.



Отмечется, что в других направлениях группировки войск «проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны».



«Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушных атак противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника», — сказано в сообщении.



В Генштабе констатировали, что противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован.



Как утверждается, значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.