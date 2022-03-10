В Харькове горит институт и общежитие после авиаудара оккупантов

Источник: ГСЧС

Оккупанты совершили авиаудар по Харьковскому физико-техническому институту, в результате чего начался пожар в здании общежития.



В 20:35 спасатели выехали на ликвидацию пожара в 5-этажном общежитии на ул. Вальтера, 19 в Пятихатках Киевского района Харькова. По данным ГСЧС, горят 6 комнат на 5-м этаже, площадь пожара составляет примерно 100 кв.м.



Судя по всему, территория самого института также оказалась в зоне обстрела, там фиксируют возгорание. В корпусе института находятся источники радиационного облучения, использующегося в научных целях.