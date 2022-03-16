Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Запорожье на железнодорожном вокзале произошел взрыв

16 марта 2022, 08:19

В Запорожье на железнодорожном вокзале произошел взрыв

В Запорожье на железнодорожном вокзале Запорожье-2 прогремел взрыв. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

«Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожья-2, пока не известен», - отметил Куртев.

Он также добавил, что на месте инцидента работают соответствующие службы.

В сети появилось видео очевидца. По его словам, снаряд упал между железнодорожными путями. Взрывная волна повредила здание вокзала.

Вчера, 15 марта российские оккупанты ракетами обстреляли Киев. Пострадали девятиэтажный и шестнадцатиэтажный дома в Святошинском районе, десятиэтажный дом в Подольском районе, и двухэтажный частный жилой дом на Осокорках.

Еще по теме

Места
Запорожье
Прочее
Взрыв

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
все новости
08:19
В Запорожье на железнодорожном вокзале произошел взрыв
08:16
12-этажный дом обрушился в Киеве в результате обстрела, есть пострадавшие
07:52
США передадут Украине оружие на $1 млрд - СМИ
07:31
Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – Генштаб ВСУ
06:40
Российские корабли начали обстреливать Мариуполь, - советник мэра
22:54
Переговоры Украины и России продолжатся 16 марта
22:23
Из блокады в оккупацию: Много людей, которые выехали из Мариуполя, попали в Бердянск
22:22
«ДНР»: В Макеевке упали обломки ракеты «Точка-У». Есть пострадавшие и повреждения
21:56
На Донетчине оккупанты сегодня убили еще четырех мирных жителей
21:31
Из Мариуполя сегодня смогли выехать около 20 тысяч человек — Офис президента
20:57
Россияне обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного
20:36
Из Авдеевки, Угледара и Курахово сегодня эвакуировали 307 человек
19:58
Зеленский: Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя остается заблокированной
19:34
Оккупанты удерживают в захваченной больнице в Мариуполе более 400 человек
18:57
Оператор телеканала Fox News погиб при обстреле под Киевом
все новости
ВИДЕО
«ДНР»: В Макеевке упали обломки ракеты «Точка-У». Есть пострадавшие и повреждения
15 марта, 22:22
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
15 марта, 02:11
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
14 марта, 23:43

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция