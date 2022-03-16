В Запорожье на железнодорожном вокзале произошел взрыв

В Запорожье на железнодорожном вокзале Запорожье-2 прогремел взрыв. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.



«Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожья-2, пока не известен», - отметил Куртев.



Он также добавил, что на месте инцидента работают соответствующие службы.



В сети появилось видео очевидца. По его словам, снаряд упал между железнодорожными путями. Взрывная волна повредила здание вокзала.



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