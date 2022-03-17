Подоляк: Встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие недели

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью изданию Wirtualna Polska.



«На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», - сказал он.



По его словам, один из ключевых аспектов мирного договора с украинской стороны - «немедленный вывод российских войск».



Встреча может состояться в Анкаре. Как сообщил глава МИД Турции Чавушоглу, страна готова провести данную встречу. Также, по его словам, Россия не возражает против предложения Украины, чтобы одним из гарантов безопасности стала Турция.