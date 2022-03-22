Министр иностранных дел Греции хочет приехать в Мариуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.



«Я намерен лично возглавить эту помощь», – сказал он журналистам после встречи с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, последним дипломатом ЕС, который на этой неделе покинул город.



Сейчас Мариуполь окружен российскими войсками. Дендиас отметил, что приоритетом Греции является защита мирных жителей и этнических греков, проживающих в городе, добавив, что он уже сообщил украинским и российским властям о гуманитарной миссии.



Дендиас сказал, что координирует свою деятельность с Красным Крестом.



По данным греческого правительства, более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона.