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Более 5 тысяч украинцев эвакуированы за сутки гуманитарными коридорами

26 марта 2022, 22:44

Более 5 тысяч украинцев эвакуированы за сутки гуманитарными коридорами

5208 человек были эвакуированы в субботу гуманитарными коридорами в Киевской, Донецкой и Луганской областях. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что «из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все 10».

«Сегодня нам наконец-то удалось довезти до Запорожья мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности», – сообщила министр.

В колоне было 48 автобусов. К ним присоединились 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района.

Министр рассказала, что 331 человек добрались из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.

Из-за блокирования автобусов на блок-посту в Васильевце мариупольцы не смогли проехать на частном транспорте.

«Я искренне надеюсь, что завтра утром они смогут добраться до Запорожья», - подчеркнула Верещук.

По ее словам, Украина будет договариваться об открытии гуманитарного коридора на воскресенье на маршруте Запорожье-Мариуполь.

В Киевской области из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек. Из Бородянки в Белую церковь эвакуированы 62 человека.

В Луганской области удалось эвакуировать 526 человек из г. Рубежное, Лисичанск, Попасная, Северодонецк, Горное и с. Нижнее. В ходе эвакуации в указанные города было передано 80 т гуманитарной помощи — консервы, крупы, мука, мясо.

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Война Гуманитарный коридор
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Запорожье белая церковь Мариуполь

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