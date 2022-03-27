Британская разведка узнала о попытке Войск РФ оцепить украинские силы на Донбассе

Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на востоке Украины.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.



«Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге», — говорится в сообщении.



Что касается севера Украины, то поле боя там остается преимущественно статическим, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

25 марта в Минобороны РФ заявили, что будут концентрироваться на «полном освобождении Донбасса», но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.



В Пентагоне считают, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы, которые находятся на востоке.