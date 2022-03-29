На Луганщине в результате обстрелов разрушены 20 домов, есть погибший и раненые

В Луганской области российские войска обстреливали Лисичанск, Новотошковское, Щедрищево, Нижнее. Зафиксированы возгорания и разрушения жилых домов, а утром на территории одного из лесхозов возле Северодонецка вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



В Нижнем погиб один человек - по этому населенному пункту российские войска ударили из «Градов» вечером в понедельник.



В Северодонецке спасатели извлекли из-под завалов нескольких домов 20 пострадавших местных жителей. В течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском и Щедрищевом. Были разрушены около 20 домов.



«На фронте нам удалось отразить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем удерживать оборону», - рассказал глава ОВА.



Также Гайдай сообщил, что этим утром еще один пожар возник на территории одного из лесхозов недалеко от Северодонецка.