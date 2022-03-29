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На Луганщине в результате обстрелов разрушены 20 домов, есть погибший и раненые

29 марта 2022, 08:17

На Луганщине в результате обстрелов разрушены 20 домов, есть погибший и раненые

В Луганской области российские войска обстреливали Лисичанск, Новотошковское, Щедрищево, Нижнее. Зафиксированы возгорания и разрушения жилых домов, а утром на территории одного из лесхозов возле Северодонецка вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Нижнем погиб один человек - по этому населенному пункту российские войска ударили из «Градов» вечером в понедельник.

В Северодонецке спасатели извлекли из-под завалов нескольких домов 20 пострадавших местных жителей. В течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском и Щедрищевом. Были разрушены около 20 домов.

«На фронте нам удалось отразить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем удерживать оборону», - рассказал глава ОВА.

Также Гайдай сообщил, что этим утром еще один пожар возник на территории одного из лесхозов недалеко от Северодонецка.

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Места
Северодонецк Лисичанск Новотошковское

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