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Метинвест оценивает потери металлургии из-за войны в 30-40%

29 марта 2022, 23:47

Метинвест оценивает потери металлургии из-за войны в 30-40%

Гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков оценивает потери металлургии Украины от начатой Россией войны в 30-40% их довоенных мощностей. При этом он уверен в восстановлении металлургических заводов Мариуполя в свободной Украине. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мариупольские заводы — это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей», — сказал он в эфире телеканала «Украина24» во вторник.

Рыженков подчеркнул, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны из территории Украины. «У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским», — отметил глава «Метинвеста».

Глава компании особо указал, что работать заводы могут только в свободном, украинском Мариуполе.

«Это наша позиция: мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет», — заявил Рыженков.

По его словам, сейчас два металлургических завода находятся под контролем вооруженных сил Украины и защитников Мариуполя.

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