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Денисова: Из Мариупольского роддома оккупанты депортировали более 70 рожениц и врачей

30 марта 2022, 11:22

Денисова: Из Мариупольского роддома оккупанты депортировали более 70 рожениц и врачей

Из Мариуполя оккупанты вывезли в РФ или на оккупированные территории более 70 человек, находящихся в роддоме №2 – рожениц и врачей. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Враг продолжает принудительную депортацию граждан Украины из мест постоянного проживания на временно оккупированные территории или на территорию РФ. Из Мариуполя, находящегося в блокаде российских войск, враг вывез более 70 человек - рожениц и врачей из роддома №2 в Левобережном районе города», - говорится в сообщении.

Омбудсвумен подчеркнула, что такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека.

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