ООН: Украину с начала развязанной Россией войны покинуло свыше 4 миллиона человек

Война России против Украины вынудила более четырех миллионов человек за 34 неполных дня покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи. Такие данные по состоянию на 13:00 29 марта сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).



Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 58% всех беженцев: 2 миллиона 336 тысяч человек.



Румыния с Молдовой приняли 674 тысячи человек, в Венгрию прибыло 364 тысячи, в Словакию – 281 тысяча человек.



УВКБ ООН неделю не обновляло данные по РФ, однако после их публикации в среду была подтверждена новая тенденция резкого увеличения числа беженцев из Украины в Россию и Беларусь. Теперь их число достигло соответственно 350,63 тысячи и 10,9 тысячи человек.



Согласно данным управления, если с 14 марта в страны ЕС и Молдову оно увеличилось на 41,7%, то в Россию – почти в 2,5 раза, а в Беларусь – почти в 9 раз. Этот рост совпал по времени с обвинениями Украины в адрес РФ в принудительном вывозе украинских граждан в Россию и Беларусь, а также препятствовании им покинуть зону боевых действий в направлении Украины.



По данным УВКБ ООН, постепенно поток беженцев из Украины сокращается.



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