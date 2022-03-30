Минобороны: Россия продолжает сосредотачивать свои войска на территории Беларуси

Россия продолжает сосредотачивать свои войска, вооружение, военную технику на территории Беларуси. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает «Интерфакс- Украина».



«У нас есть информация о том, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска, вооружение, военную технику на территории Республики Беларусь. По одной из наших версий, Россия может продолжить перебрасывать на территорию Украины свои подразделения», - сказал Мотузянык.



В то же время он отметил, что на данный момент не наблюдается ударного группирования с применением Вооруженных сил Беларуси для наступления на Украину.



«Вопрос привлечения белорусский войск к войне в Украине все еще сохраняется. Такая вероятность полностью нами не отбрасывается», - подчеркнул Мотузянык.

29 марта заместитель министра обороны РФ Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена.