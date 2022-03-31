После войны Украина получит от России репарации в полном объеме — Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что после окончания войны Украина подаст иски и получит от России репарации в полном объеме. Об этом он заявил в комментарии для Bloomberg.



«Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме», — сказал Ахметов.



Он добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM обязательно подадут иски против России по возмещению ущерба, причиненного ее военной агрессией.



По словам бизнесмена, сейчас все его усилия и деятельность его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.



«Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания», — подчеркнул Ринат Ахметов.



С начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку украинским вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета страны. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.