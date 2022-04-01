Президента России Владимира Путина в его поездках регулярно сопровождает хирург, который как минимум до недавнего времени специализировался на раке щитовидной железы. Об этом говорится в расследовании издания «Проект», которое обнаружило список персональных врачей российского лидера.



Так, одним из практически постоянных спутников Путина оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов. Тема его диссертации звучит так — «Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста». Только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.



В целом издание отмечает, что с годами Путин начал все чаще посещать центральную клиническую больницу в московском районе Кунцево. По словам одного из источников «Проекта», там его наблюдает «отделение персональных врачей». Эти же медики сопровождают президента России в поездках и летают в его резиденции. «Проект» изучил опубликованные на сайте госзакупок контракты и акты приемки услуг между ЦКБ и гостиницами в Сочи — даты полетов медиков туда совпадали с официальными визитами президента или с периодами, когда он не появлялся на публике.



Так если в 2016-2017 годах Путина в среднем сопровождали пять врачей, то к 2019 году, пишет издание, российского лидера сопровождали уже в среднем девять врачей. Журналисты отмечают, что чаще всего с президентом бывали отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также упомянутый выше хирург Евгений Селиванов. Отоларинголог же, пишет «Проект», — «это тот врач, который среди прочего может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические». Издание также отмечает, что Путин публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы.



Источник «Проекта», близкий к руководству одной из крупных больниц России, утверждает, что в медицинских кругах «действительно говорят о проблемах президента со здоровьем». По его словам, этих разговоров стало больше осенью 2021 года, когда Путин после долгого пребывания в изоляции из-за коронавируса начал снова проводить публичные мероприятия — и во время встречи с паралимпийцами 13 сентября неожиданно сообщил, что должен уйти на изоляцию, так как вокруг слишком многие болеют коронавирусом. Как пишет «Проект», эта новость оказалась «сюрпризом» даже для окружения президента.



После этого Путин весь сентябрь не появлялся на публике. Однако неизвестно, проводили ли тогда с ним какие-либо медицинские манипуляции, отмечает «Проект». Издание обратило внимание, что после этого президент России стал общаться с людьми, находясь от них на очень большом расстоянии — обычно, по разные стороны огромных столов.







