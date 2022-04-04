Макрон заявил о новых санкциях против России за военные преступления в Буче

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходим новый пакет санкций против России. Об этом он рассказал в эфире радио France Inter, передает Reuters.



«Есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность [за убийства в Буче]», - сказал Макрон.



Он уточнил, что новые санкции должны быть нацелены на уголь и нефть.



«То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких мер», - добавил Макрон.



Французский президент заявил и о готовности помогать украинской власти в расследовании этих преступлений.



По состоянию на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Российские солдаты расстреливали мирных людей в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, посреди улицы.