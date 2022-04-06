Глава ОВА: Экс-мэр Рубежного сдает оккупантам данные украинских активистов

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не только перешел на сторону российских захватчиков, но и передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала «Дом».



Однако Гайдай сообщил, что планы Хортива удалось сорвать.



Он объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что «мэр теперь никто».



4 апреля Гайдай сообщил, что Хортив не выходит на связь, поэтому он назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.



В отношении мэра Рубежного открыто уголовное производство за коллаборационизм.