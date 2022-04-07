Зеленский: ООН нужно изолировать Россию

Из-за российского вторжения в Украину и совершенных военных преступлений Организации Объединенных Наций необходимо ввести в отношении России международную изоляцию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийскому телевидению Republic Media Network.



«ООН может сделать многое. Потому что слово "обеспокоенность" — этого мало, чтобы останавливать войну. Если мы говорим об изоляции РФ в тех или иных международных организациях, то должна быть изоляция, а не постоянные встречи с ними, рукопожатия, сидение за одним столом, разговоры о том, что нужно как-то решать вопрос, что мы снова обеспокоены… Потому мы и говорим: ООН нужно сделать [России] международную изоляцию», — сказал Зеленский.



Он добавил, что Украина уже слышала слово «обеспокоенность» уже на протяжении 8 лет, пока шла война на Донбассе.



«И, к сожалению, слово "обеспокоенность" не пережило большое количество наших людей», — сказал президент.



«Потому сейчас нужно дипломатически отрезать РФ. Если вы не знаете, как это сделать, то давайте разрабатывать формат и конкретные мощные шаги, чтобы поставить Россию на место. Не нужно говорить с обеспокоенностью, с ними нужно говорить уже ультиматумами. Их же оружием. Потому что они говорят с нами и всем миром только ультиматумами», — резюмировал Зеленский.

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