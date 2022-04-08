Сумскую область освободили от российских оккупантов, проходит разминирование – глава ОВА

Территория Сумской области освобождена от российских оккупантов, но она остается не безопасной, поскольку проходит разминирование. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он подчеркнул, что территория области все еще остается не безопасной.

«Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование», – отметил Живицкий.



Больше всего от российских оккупантов пострадали Конотопский, Ахтырский и Сумской районы.