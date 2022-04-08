У РФ проблемы с комплектованием воинских частей, большинство военных отказывается воевать в Украине — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты имеют значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших потери в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«По имеющейся информации, более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до окончания так называемой "специальной военной операции"», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что на временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, совершая преступления против гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспорта и задержание граждан Украины.



«Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в Российскую Федерацию. В соответствии с указаниями местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России», — сообщили в Генштабе.