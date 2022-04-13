Технический университет из Мариуполя продолжит свою работу в Днепре

Приазовский государственный технический университет, который ранее базировался в Мариуполе, продолжит свою работу в Днепре. Об этом сообщается на странице университет в Facebook.



Уточняется, что образовательный процесс продолжится на базе Национального технического университета «Днепровская политехника».



В ПГТУ отметили, что учебные корпуса университета подверглись значительным разрушениям.



Ранее в Мариупольском государственном университете также сообщили о том, что университет продолжит свою работу в другом городе.