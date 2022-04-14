Разведка Великобритании: Краматорск и Константиновка могут стать следующими мишенями для войск РФ

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки предполагает, что Владимир Путин по-прежнему заинтересован в наступлении на Донбасс, а вероятными мишенями для его ударов могут стать Краматорск и Константиновка.



«На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия», – говорится в сообщении.



Отмечается, что «сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления» свидетельствует о возврате к традиционной военной доктрине РФ.



В то же время, отмечает разведка, это потребует значительных сил, в то время как большое количество российских войск и техники.