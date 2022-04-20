Командир 36-й бригады призвал эвакуировать военных и гражданских с «Азовстали» в третью страну

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский («Волына») призвал мировых лидеров организовать эвакуацию всех военных и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе в третью страну.



«Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, может быть, остались считанные дни или часы», — подчеркнул он в видеообращении.



По словам «Волыны», группировка российских сил «в десятки раз превышает нас». «Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках», — подчеркнул командир 36-й бригады.



«Мы обращаемся к мировым лидерам [с просьбой] помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства», — добавил «Волына».



Он отметил, что вместе с ними на заводе находятся 500 раненых бойцов и несколько сотен мирных жителей, которые укрываются в убежищах «Азовстали».

При этом вечером 19 апреля на «Радио Свобода» был опубликован комментарий заместителя командира полка «Азов» Святослава «Калины» Паламаря, в котром он заявил, что «мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон». Вместе с тем Паламарь призвал Украинское государство «спасти гражданских, раненых и забрать тела».



Сегодня днем должен быть открыть согласованный Украиной и Россией гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя и, в частности, с «Азовстали».