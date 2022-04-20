Оккупанты обстреляли Торецк, повреждены детский сад, школа, жилые дома

В результате обстрелов российских захватчиков в Торецке Донецкой области повреждена социальная инфраструктура города. Глава городской военной администрации Василий Чинчик в видеообращении призвал женщин с детьми и пожилых людей эвакуироваться.



Он отметил, что снаряды оккупантов попали в детский сад, школу, жилые дома.



«Это первая ласточка того, что враг нещадно будет уничтожать город. Я прошу, в первую очередь, цените свою жизнь, жизнь своих близких. Если нет необходимости находиться в городе, эвакуируйтесь, пока есть такая возможность, пока мы можем вас безопасно отвезти в места, где вы в дальнейшем можете определиться, поедете ли вы на западную Украину или за границу», — сказал Василий Чинчик.



В Торецке центральное водоснабжение отсутствует более месяца, поскольку водопровод поврежден обстрелами. Глава ВГА сообщил, что коммунальщики продолжают подвоз воды.



Кроме того, отметил он, пенсии выплачиваются вовремя.



«Пенсии выплачены всем пенсионерам кроме жителей поселка Нелиповка. Выплата пенсий будет у них производиться 21-го апреля в Торецке. Сегодня также производится выдача гуманитарных наборов жителям 50+ и всем желающим, и кто не получал до этого продуктовые наборы», — добавил Василий Чинчик.