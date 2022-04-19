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Власти Луганщины прекратили эвакуацию из Кременной из-за обстрелов

19 апреля 2022, 22:55

Власти Луганщины прекратили эвакуацию из Кременной из-за обстрелов

На подконтрольной властям территории Луганской области остается около 70 тысяч человек, которые не эвакуировались. Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что эвакуация продолжается, ежедневно подъезжают автобусы, чтобы забрать людей из районов боевых действий.

При этом, в Кременной на данный момент эвакуация невозможна.

«Каждый день более ста человек мы вывозим. Если даже два человека или пять людей изъявят желание выехать, мы будем все равно их забирать и вывозить, пока есть такая возможность... К сожалению, нет возможности уже в Кременной. Даже в тех городах, в которых идут бои — в Рубежном и Попасной — все равно есть определенные места, где мы можем забирать людей. Это небольшое количество людей, потому что там небезопасно», — сказал Гайдай в общем эфире украинских телеканалов.

По его словам, в основном не эвакуируются пожилые люди и те, кто считает, что «оно пролетит мимо, их не коснется».

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