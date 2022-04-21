В Кремле отреагировали на заявление Данилова о возможном ударе по Керченскому мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ударе по Керченскому мосту являются «анонсом террористического акта».



«Вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб. Подобные заявления являются ничем иным, как анонсированием террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке и последующему наказанию», — заявил Песков на брифинге в четверг.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, через который Россия перебрасывает подкрепление для своей армии.