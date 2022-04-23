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Арахамия признал, что есть проблемы с пополнением обменного фонда пленных

23 апреля 2022, 12:47

Арахамия признал, что есть проблемы с пополнением обменного фонда пленных

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сейчас существуют проблемы с пополнением обменного фонда пленных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ему пишут много «разъяренных украинцев» и пояснил, зачем украинская сторона берет пленных.

«Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг — это потенциальная жизнь нашего героя на обмен. А при современных боях артиллерии на больших расстояниях — пленных брать стало гораздо труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда», — написал Арахамия.

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