Блинкен и Остин объявили о выделении новой военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявили в воскресенье о предоставлении новой военной помощи Украине в ходе тайной поездки в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщают западные информационные агентства со ссылкой на источники, в частности Associated Press.



Госсекретарь и министр обороны США объявили о военном финансировании на сумму 713 млн долларов для Украины и 15 стран-союзников и партнеров. Около 322 млн долларов предусмотрено для Киева. Остальные средства будут разделены между странами, которые обеспечивали Украину важными военными поставками с начала войны с Россией, заявили чиновники.



Такое финансирование отличается от предыдущей военной помощи США Украине. Это не поставки оружия из запасов Министерства обороны США, а наличные деньги, которые страны могут использовать для приобретения поставок, которые им могут понадобиться.



По словам чиновников, новые деньги вместе с продажей боеприпасов, произведенных не в США и совместимых с оружием советских времен на 165 миллионов долларов, увеличивают общую сумму американской военной помощи Украине с момента вторжения до 3,7 млрд долларов.



Госсекретарь США объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и назначении нового посла. Источники в правительстве США говорят, что уже в понедельник президент США Джо Байден выдвинет Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.



Находясь в Киеве, Блинкен и Остин пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским на расширенной, примерно 90-минутной встрече, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа.



Визит был закрытым и проходил без освещения прессы из соображений безопасности.



После Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.