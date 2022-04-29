Российская армия снова применила фосфорные снаряды в Донецкой области

Фото: Telegram / Павел Кириленко

Российская армия применила фосфорные снаряды в селе Соловьево Очеретинской громады в Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Также под обстрелом снова оказалось село Ласточкино.



Кроме того, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.



«По Авдеевке московиты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили стрелять из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - добавил Кириленко.



Ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Полностью обесточена Красногоровка.

Все фото: Telegram / Павел Кириленко

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 278 мирных жителей, 872 получили ранения. точное число жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.