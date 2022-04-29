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Жителей Краматорска просят не посещать кладбища в поминальные дни

29 апреля 2022, 20:33

Жителей Краматорска просят не посещать кладбища в поминальные дни

Краматорский горсовет призвал жителей города воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни и до окончания боевых действий в Украине.

«Мы понимаем, что Радоница, или поминальные дни — важный для многих обряд проявления уважения к тем, кого уже нет в живых. Но наш враг цинично обстреливал города Украины в Пасху, он не гнушается никакой возможностью убить как можно больше украинцев, используя массовые скопления людей как цель», — говорится в сообщении горсовета.

В Краматорском горсовете подчеркивают, что сейчас самое главное — сохранить жизни мирных жителей.

«Сохранение жизней мирных жителей – вот самая большая ценность сегодня. Уверены, созерцая нас с небес, наши близкие хотят только одного — чтобы мы были живы, здоровы и в максимальной безопасности», — отмечается в обращении к жителям Краматорска.

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