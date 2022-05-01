«ДНР» заявила об эвакуации с «Азовстали» несколько десятков человек. Всех отправили на «фильтрацию»

Фото: «штаб теробороны ДНР»

В субботу, 30 апреля, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были вывезены 28 человек. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».



Как утверждается, люди были эвакуированы двумя группами. Среди эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети, в том числе четырехмесячный малыш.



«Все направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами ДНР и Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В Минобороны России заявили, что 30 апреля «в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора, из близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы гражданских лиц».



Как утверждают в Минобороны РФ, днем вышло 25 местных жителей, с наступлением темного времени суток вышла вторая группа численностью 21 человек, их доставили в поселок Безыменное.

30 апреля полк «Азов» сообщил, что украинские военные достали из-под завалов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе 20 гражданских и передали их для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.