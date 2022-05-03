Рада приняла закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине

Верховная Рада на заседании 3 мая поддержали во втором во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запрещается деятельность пророссийских политических партий.



«За» проголовали 330 избранников, в том числе членов фракции «Платформа за жизнь и мир», которая была сформирована на базе фракции запрещенной в Украине ранее партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



По словам автора закона, народной депутатки от партии «Слуга Народа» Ольги Совгири, документ определяет процедуру и последствия запрета пророссийских партий. Она отмечает, что в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе во Львове.



Также законодательная инициатива предполагает, что в случае запрета судом той или иной партии имущество, денежные средства и другие активы этой проитической силы и ее структурных образований переходят в собственность государства. Это должно быть отражено в соответствующем решении суда.