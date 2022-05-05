В Мариуполе готовятся к «параду пленных». Удар по Краматорску. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска нанесли авиаракетный удар по Краматорску. 25 человек ранены. Также обстрелян завод «Энергомашспецсталь»

Авиаудар по Святогорской лавре, где живут беженцы. Семь человек получили ранения.

Штурм «Азовстали» длится третий день. Российские военные прорвались на территорию завода, продолжаются ожесточенные бои. Россия не соблюдает ранее оговоренный режим тишины.

В Мариуполе оккупанты готовятся ко Дню победы. К приезду российских кураторов открыли памятник бабушке с советским флагом. Сама пенсионерка, ставшая живым символом пропаганды, сейчас находится в харьковской больнице и объясняет, почему вышла к украинским военным с красным знаменем.

Российские военные планируют переодеть в украинскую форму почти 2000 мариупольчан для шествия на «параде пленных».

Появились видео из фильтрационного лагеря «ДНР» в селе Безыменное. Показаны условия содержания и проблемы, с которыми сталкиваются удерживаемые.