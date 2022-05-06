Не все мосты разрушены: Зеленский — о возможном дипломатическом разрешении конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным дипломатический путь разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил, выступая в аналитическом центре «Chatham House».



«Мены выбирали президентом Украины, а не "мини-Украины". Чтобы мы нормально могли говорить, разблокировать дипломатический формат. Восстановить ситуацию, которая была до широкомасштабного вторжения. Им нужно отойти на временные контактные или разграничительные линии. Тогда можно говорить», — сказал Зеленский.



«Несмотря на то, что они разрушают наши мосты, я считаю, что не все мосты еще разрушены», — сказал он, отвечая на вопрос, какой минимум он мог бы принять в мирном соглашении между Украиной и Россией.



Зеленский отметил, что ему «важна победа Украины — мы говорим о сохранении нашей территории и максимальном сохранении людей».



«Для меня победа — не потерять 11 миллионов людей, чтобы вернулись 5 миллионов человек, которые выехали за границу. Для меня победа — экономически сделать страну такой, которой она была до этой войны как минимум. Для меня победа — чтобы западный мир был в полном понимании, что происходит. Для меня победа — вступление Украины в ЕС», — заявил он.