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Жена президента США посетила Ужгород

08 мая 2022, 16:49

Жена президента США посетила Ужгород

Жена президента США Джилл Байден во время своего турне по Восточной Европе посетила Ужгород.

Об этом сообщил Закарпатский областной совет.

Там отметили, что Джилл Байден в День матери 8 мая находилась с визитом в Ужгороде, где встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской.

«Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия. Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США», — говорится в сообщении.

Власти Закарпатья уточнили, что «по понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ». На встрече была только пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Джилл Байден уже покинула территорию Украины.

На этой неделе первая леди США провела турне по Восточной Европе, посетив Словакию ту Румынию. В обеих странах она встречалась с украинскими беженцами.

Визит Джилл Байден в Восточную Европу проходит в то время, когда президент Джо Байден требует от Конгресса выделения дополнительных 33 миллиардов долларов на безопасность и экономическую помощь Украине.

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