Bloomberg: ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете

Европейский союз намерен смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По данным издания, Евросоюз откажется от идеи запрета на поставки российской нефти третьим странам танкерами, которые принадлежат странам ЕС. При этом запрет на страхование таких судов все еще остается на столе и является серьезным препятствием для экспорта.



Отмечается, что на исключение запрета поставок в третьи страны настаивает Греция.



«Однако даже в нынешнем виде санкции усложнят жизнь России, поскольку запрет на страхование будет распространяться на подавляющее большинство мирового флота нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Запрет сделает практически невозможным выплаты страхового покрытия, например, в случае разлива нефти», - пишет Bloomberg.



Отсутствие единой позиции среди стран «Большой семерки» стало главной причиной отклонения предложения.



При этом блок, вероятно, не откажется от запрета на страхование судов, которыми экспортируется российская нефть, и это останется серьезным препятствием для экспорта.