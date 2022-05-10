Мариупольская труппа разрушенного войсками РФ драмтеатра будет выступать в Ужгороде

Разбросанный по всей стране и за границей коллектив Мариупольского драматического театра, пережив блокаду, уничтожение здания и города, получил временное убежище. Трупа будет выступать в музыкально-драматическом театре Ужгорода. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Спасибо моему закарпатскому коллеге Виктору Никите и ужгородским театралам за поддержку театралов Мариуполя. Взаимопомощь среди украинцев даже самых отдаленных регионов – это то, что всегда будет нас спасать, и чего никогда не поймет россия. Вместе мы сохраним нашу культуру и непременно вернем свой театр домой!» - написал Кириленко.



Ранее мы сообщали, что Донецкий академический областной драматический театр, который до этого базировался в Мариуполе, возобновил свою работу также в Ужгороде.