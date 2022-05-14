Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной

Российские захватчики насильно вывозят жителей Попасной Луганской области на оккупированные еще в 2014 году территории – в Первомайск и Стаханов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В захваченной Попасной оккупанты объявили охоту на мирных жителей. Боевики обследуют руины в поисках живых людей и под дулами автоматов вывозят», - отметил он.



Гайдай заявил, что людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться.



«Что происходит с попаснянами, находящимися у захватчиков – неизвестно», - подчеркнул глава администрации.



Россияне контролируют Попасную с 8 мая. Город разрушен до основания. Под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели.