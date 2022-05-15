Россия потеряла треть войск и месяц не сможет наступать, — разведка Британии

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла около трети от своей численности, из-за чего не сможет в течение 30 дней резко перейти к наступлению. Об этом сообщает британская разведка.



«В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере трети наземных боевых сил, которые она собрала в феврале. Эти потери наверняка будут усугублены потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники наблюдения и разведки», - сказано в сообщении.



Отмечается, что Российским войскам не хватает мостового оборудования на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. А их беспилотники уязвимы для украинских ПВО.



«В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней», - добавили в британской разведке.