За день в Донецкой области 9 человек погибли от обстрелов

В понедельник в результате обстрелов Донецкой области российскими военными погибли 9 мирных жителей, еще 6 человек ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке. Еще 6 человек получили ранения. Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке», – написал он в Facebook.



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 2 гражданским, раненым в Луганской области.



Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.