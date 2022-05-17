Эвакуации раненых с «Азовстали», в Мариуполе готовят провокации. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Около 300 украинских военных вывезли с «Азовстали» в Новоазовск и Еленовку по согласованию Украины и России.
- Российские войска не оставляют попыток заблокировать выход из бункеров «Азовстали».
- Россия в Мариуполе готовит фейковые «показания свидетелей» о том, что город был уничтожен украинскими военными. Для этого обещают компенсации за потерю жилья или погибшего члена семьи.
- Оккупанты пытаются восстановить работу мариупольского порта и разбирают завалы уничтоженного авиацией роддома.
- В Краматорске виден дым от взорванной в Харьковской области аммиачной селитры. В Дружковке обстреляли школу, ледовую арену и дома.
- Луганщина в огне. Российские войска пытаются захватить всю область. В Северодонецке погибло 10 человек, разрушена больница. В Белогоровке оккупанты оставили полтысячи солдат и сотню техники — все понтонные переправы были разбиты.
- В Луганске жены мобилизованных «ЛНР» продолжают протесты, а в Донецке воды осталось на три недели.