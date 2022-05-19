Польша передаст Украине бензин из своих запасов

Из-за возникшего дефицита топлива в Украине Польша предоставит Киеву 25 тысяч тонн бензина из своих запасов. Об этом сказала вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогу встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.



По словам Юлии Свириденко, помощь Польши поможет сбалансировать рынок топлива. Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.



В свою очередь Анна Москва отметила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было. Также она сказала, что ведутся работы по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности.



Свириденко напомнила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня же эти направления закрыты, кроме того, войска РФ уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в стране ощущается дефицит топлива.



Ранее в Еврокомиссии анонсировали планы предоставить новый пакет макрофинансовой помощи Украине. Речь о 9 миллиардах евро.



