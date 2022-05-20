Оккупанты стреляют по Донетчине: есть погибшие, раненые, много разрушений

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: полиции

В Донецкой области за сутки российские силы обстреляли 13 населенных пунктов, разрушили 19 жилых домов. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



«Оккупанты убили 5 мирных жителей, еще 5 ранены. Разрушения получили 34 гражданских объекта», — рассказали в полиции.



Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры.



По информации полицейских, под обстрелами оказались Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крестище, Донецкое, Калиновое, Сидорово, Нью-Йорк.



Российские войска обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град». Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры.



Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.