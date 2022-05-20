Российская ракета разрушила дворец культуры в Лозовой

Войска России нанесли ракетный удар по центру Лозовой в Харьковской области. Снаряд попал в дворец культуры около 15:00.



В результате удара пострадали не менее 7 мирных жителей. Среди раненых — 11-летний ребенок, сообщил «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.



Продолжается тушение пожара и разбор завалов, сообщили в ГСЧС региона.

Войска России ударили ракетами по центру Лозовой в Харьковской области. Снаряд попал в дворец культуры.



В результате удара пострадали не менее 7 мирных жителей. https://t.co/IsL2oOLgz0 pic.twitter.com/fUeKkAdO0t — Новости Донбасса (@novostidnua) May 20, 2022