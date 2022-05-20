Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС – Ермак

Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в пятницу в аналитическом центре «Atlantic Council», передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время», - сказал он.



Ермак также отметил, что Украина способна усилить обороноспособность черноморского и балтийского флангов НАТО.



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину. Предложив «создать то, что назвал бы европейское политическое сообщество».

Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в июне