Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
На Донбассе прекращена подача природного газа. Оккупанты захватили основной транспортировочный узел, отремонтировать резервный невозможно из-за обстрелов.
Мариуполь на пороге эпидемиологической катастрофы. Дожди смывают трупную жидкость и мусор прямо на улицы города.
Российский канал НТВ снял пропагандистский сюжет, в котором отрицает протесты жен незаконно мобилизованных в ОРДЛО.
Судьба сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» до сих пор под вопросом. Группировка «ДНР» готовится отправить их под трибунал.