Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►

Мариуполь на пороге эпидемиологической катастрофы. Дожди смывают трупную жидкость и мусор прямо на улицы города.

Судьба сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» до сих пор под вопросом. Группировка «ДНР» готовится отправить их под трибунал.