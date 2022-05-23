Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►

23 мая 2022, 23:37

Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

  • На Донбассе прекращена подача природного газа. Оккупанты захватили основной транспортировочный узел, отремонтировать резервный невозможно из-за обстрелов.

  • Мариуполь на пороге эпидемиологической катастрофы. Дожди смывают трупную жидкость и мусор прямо на улицы города.

  • Российский канал НТВ снял пропагандистский сюжет, в котором отрицает протесты жен незаконно мобилизованных в ОРДЛО.

  • Судьба сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» до сих пор под вопросом. Группировка «ДНР» готовится отправить их под трибунал.

Еще по теме

Места
Азовсталь Северодонецк Авдеевка Лиман Луганская область Донецкая область Мариуполь
Прочее
Война Газоснабжение Дайджест Обмен пленными

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
все новости
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23:17
«Отношусь философски» – Зеленский о покушениях на его жизнь
23:11
Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине
22:33
Зеленский: Несколько тысяч людей из Мариуполя и «Азовстали» сегодня в плену РФ
22:13
В Донецкой области сообщили о новых жертвах обстрелов
22:04
Зеленский заявил о готовности встречаться только с Путиным, без посредников
21:50
В Донецкой области около 300 населенных пунктов остаются без света из-за обстрелов
20:56
Два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине — глава Пентагона
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
20:33
«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области
20:08
Гайдай: Оккупанты сосредоточили свои усилия на Северодонецке
19:33
Российский дипломат Бондарев стал первым, кто открыто осудил агрессию РФ против Украины
19:17
В Светлодарске взорван участок плотины
18:47
Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов
18:07
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, ранена женщина
все новости
ВИДЕО
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23 мая, 23:37
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция