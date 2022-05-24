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Россия удерживает более 500 человек в Херсоне, их пытают — постпред Зеленского в Крыму

24 мая 2022, 10:07

Россия удерживает более 500 человек в Херсоне, их пытают — постпред Зеленского в Крыму

В Херсонской области российские силы удерживают более 500 мирных жителей, их пытают, подвергают жестокому обращению и психологическому насилию. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По ее информации, есть многочисленные сообщения о пытках электрическим током. Российские военные пытаются таким образом заставить местных жителей сотрудничать с ними или же согласиться с оккупацией.

По данным украинской разведки, Россия может мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. По сценарию как это было в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Согласно Женевской конвенции, это считается военным преступлением.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили, что российские оккупанты направили автомобили с гражданскими по заминированному пути в Николаевской области и расстреляли выживших. 

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