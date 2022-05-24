За сутки энергетики вернули электричество более 1100 семьям на Донетчине

В течение суток аварийные бригады энергетиков смогли вернуть питание в два населенных пункта Донецкой области. Это позволило восстановить свет в домах 1195 семей в Покровском и Бахмутском районах, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



В настоящее время без электроснабжения остаются 299 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское, где идут активные боевые действия.



«Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 90 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий», — отметили в компании.

Читайте также: Энергетики восстановили электричество в 11 населенных пунктах Донетчины